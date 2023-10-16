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Sapık terziye fantezi kumpası: Komşusunun kızını erotik filme davet etti canından oldu!

Kütahya'da 2018 yılında kendisinden 47 yaş küçük olan komşusunun kızına sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulunup, eve erotik film izlemeye davet eden 71 yaşındaki terzinin davetini kabul eden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek yaşlı adamın ellerini ve kollarını bağladıktan sonra sözlüsünü eve çağırdı. Yaşlı adam, Derya A.'nın sözlüsü tarafından 6 bıçak darbesiyle öldürüldü. Derya A'nın 15, Mustafa G'nin ise 25 yıl hapis cezasını Yargıtay onadı.

Ekleme: 16.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Sapık terziye fantezi kumpası: Komşusunun kızını erotik filme davet etti canından oldu!Kütahya'nın Simav ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Mehmet Osman Ceylantekin, komşusu ve aynı zamanda arkadaşının 24 yaşındaki kızı Derya A.'ya sürekli sözlü ve mesajlı tacizde bulundu.

Çatı katında yaşayan terzi Ceylantekin, kendisinden 47 yaş küçük olan Derya A.'yı beraber erotik film izlemek için defalarca evine çağırdı. Bir süre sonra Derya A., Mustafa G. ile sözlendi, telefon numarasını da değiştirdi. Ancak Ceylantekin, Derya A.'nın yeni numarasını bularak sözlü ve mesajlı tacizlerine devam etti.

FANTEZİ BAHANESİYLE ELLERİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADI
Ceylantekin'in tacizlerine dayanamayan Derya A. durumu Mustafa G.'ye anlattı. Sözlüsüyle birlikte plan yapan Derya A., Ceylantekin'in erotik film izleme teklifini kabul etti. 27 Şubat 2018'de Ceylantekin'in evine giden Derya A., fantezi yapacağını söyleyerek Ceylantekin'in ellerini ve kollarını bağladı. Daha sonra Derya A. sözlüsü Mustafa G.'yi eve aldı.

Sapık terziye fantezi kumpası: Komşusunun kızını erotik filme davet etti canından oldu!

6 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Mustafa G., 71 yaşındaki Ceyantekin'i 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Evde yalnız yaşayan Ceylantekin'in evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri, Ceylantekin'in öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Derya A. ve Mustafa G.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde Ceylantekin'in aynı apartmanda yaşayan sözlüsü Derya A.'ya sarkıntılık yaptığını, gözünü korkutmak amacıyla ellerini ve ayaklarını bağladıkları Ceylantekin'i bir anlık öfkesine yenilerek bıçakladığını itiraf etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya A. ve Mustafa G. tutuklandı.

YARGITAY CEZALARI ONADI
Uşak 1. Ağır Ceza Mahkemesince, kasten öldürme, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Mustafa G. 25 yıl, Derya A. ise tahrik altında öldürmeden 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın istinaf edilmesi üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebinin esastan reddine karar verdi.

Bunun üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin vermiş olduğu hükmün onanmasına karar verdi.
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