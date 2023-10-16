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Masterchef All Star’a veda eden isim belli oldu! Şeflerden duygusal veda…

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam, duygu dolu anlar yaşandı. Haftanın final oyununa çıkan yarışmacılardan elenen isim belli oldu. Şeflerin veda konuşması ekran başındakileri duygulandırdı.

Ekleme: 16.10.2023 - 09:01 Güncelleme: 16.10.2023 - 09:04 / Editör: Ozge Selin
Masterchef All Star’a veda eden isim belli oldu! Şeflerden duygusal veda…TV8'in popüler yarışma programı MasterChef All Star'da dün akşam, izleyicileri heyecan dolu bir eleme gecesi bekliyordu.

Yedi yetenekli yarışmacı potada yer alarak yarışmada kalmak için mücadele etti.

İki aşamalı oyun sonunda, bu zorlu haftayı geride bırakan yarışmacılardan biri All Star olmaya hayallerine veda etti. İlk etapta potada; Metin, Tahsin, Kıvanç, Kerem, Sergen, Esra ve Tolga, yarıştı ve birbirinden yaratıcı tabaklar çıkardı.

İkinci etapta potada kalan isimler; Kerem, Sergen, Esra, Tolga oldu. Gecenin sonunda bir yarışmacı Masterchef hayallerine veda etti.

Masterchef kim elendi?

Masterchef All Star'da dün akşam veda eden isim Kerem oldu. Başarılı yarışmacı, “MasterChef All Star benim için bugün sona erdi. Yapabileceğim bir şey yok, sağlık olsun. Üzüldüm tabi. Burası kurtlar sofrası. Buranın psikolojisi de gerçekten zor.

Yani ilk geldiğim günden bu yana ne kadar süre geçti bilmiyorum ama onun on katı süre geçtiğini hissediyorum. Geldiğim günden beri 12 kilo verdim, zorladı beni.'' dedi ve ekledi, ''Şef son tabağa kadar şeftir. Selametle...” sözleriyle veda etti.

Mehmet Şef'ten duygusal veda!

Mehmet Şef ise yarışmaya veda eden Kerem için, 'İlk yıl sen bizim göz ağrılarımızdan birisin. O sezonda gerçekten çok yetenekli işler yaptın. Tabiki geçen süreç içince biz de değiştik verdiğimiz yemekler de değişti, stüdyo da değişti. Bir iki hafta sendelemiş olmana rağmen sonra toparladın. Bir tık sakin olabilseydin belki bir şeyler toparlayabilecektin. Harika bir restoranın var, yeteneğini biliyoruz.' ifadelerine yer verdi.

Masterchef All Star’a veda eden isim belli oldu! Şeflerden duygusal veda…
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