Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Göçmen Kaçakçılığı" yaptıkları tespit edilen 19 kişiyi yakaladı. 12 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 425 düzensiz kaçak göçmen muhafaza altına alındı ve bir bot, bir yelkenli tekne ve dokuz araç ele geçirildi.Çalışmaların devamında göçmen kaçakçılığı yapılan bir kamyon takibe alındı ve İzmir'de düzensiz kaçak göçmenlerin söz konusu kamyondan bir tekneye aktarıldığı esnada operasyon yapıldı. 19 kişi daha gözaltına alındı.5 ruhsatsız silah, 133 bin 500 lira, 4 bin 910 dolar, 725 euro, uyku tulumları, havala defterleri, şifreli notlar ve bir kamyon ele geçirildi. 92 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.