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Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı

İsrail-Filstin çatışmaları başladığı günden beri, barış için kolları sıvayan Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineler için yaptığı müzakere görüşmeleri dünya basınının gündemine oturdu. Pek çok gazete, Türkiye'nin ara buluculuk rolüne vurgu yaparken rehineler için de çaba sarf ettiğinden bahsetti.

Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı
Ekleme: 13.10.2023 - 09:31 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:40 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı
İsrail-Filistin çatışmasının 7. gününde Gazze'de resmen bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerini hedef alan son saldırılarında 53 Filistinli öldü, onlarcası yaralandı.

Sağlık ve güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, 'uyarı yapmadan' Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi. Yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarda ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Kaynaklar, yıkılan evlerin enkazı altında hala çok sayıda kişinin bulunduğunu kaydetti. Türkiye ise ilk günden beri taraflara itidal çağrısı yapmakta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşananların bir an önce son bulması için çoktan kolları sıvamış durumda.

Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı

Başkan Erdoğan son olarak yürüttüğü barış diplomasisinde Hamas'ın elindeki sivil rehineler için müzakelere yürütmeye başladı.

Ayrıca Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan'ın bu çabası dünya basınının gündemindeydi. Reuters haber ajansı, Erdoğan'ın bu çabasını kalema aldı. Haberde ayrıca, Ankara'nın çatışmalar başladığından beri ara bulucu rolünü üstlendiğinden de bahsedildi.

Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı

The Jerusalem Post'un da gündemi Başkan Erdoğan'ın çabaları oldu. Üst düzey bir Ankara yetkilisinin açıklama yaptığından bahseden gazete söz konusu yetkilinin 'Türkiye, Hamas'ın elinde bulunan sivil tutuklularla ilgili görüşmeler yürütüyor. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili kurumlarda Hamas'ın elindeki siviller için süreç var' dediğinden bahsetti. The Guardian da canlı anlatım yaptığı haberinde Başkan Erdoğan'ın çabalarından bahsetti. Gazete, 'Türkiye, Hamas'ın elindeki siviller için görüşüyor' açıklamasında bulundu.

Brisbane Times Reuters'a dayandırdığı haberind benzer açıklamalara yer verdi. Al Arabiya News da benzer açıklamalara yer vererek üst düzey bir yetkilinin Başkan Erdoğan'ın Hamas'ın elindeki rehineler için müzakereler yürüttüne dair bilgi verdiğinde bahsetti.

Türkiye'nin ara buluculuk rolü gündemde! Dünya Başkan Erdoğan'ın çabalarını konuşuyor: Rehineler için kolları sıvadı
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