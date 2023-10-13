İstanbul oyuncak müzesinde yangın! Küle döndü

İstanbul Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler, Oyuncak Müzesi'nin tamamını sardı.Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Oyuncak Müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.İtfaiye ekipleri yangının çkış nedenini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.