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İstanbul oyuncak müzesinde yangın! Küle döndü

Fatih'te bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde çıkan yangın, bölge halkını korkuttu. Ekiplerin mücadelesiyle güçlükle sömdürülen yangın sonrasında, müzenin içerisi küle döndü.

Ekleme: 13.10.2023 - 09:20 Güncelleme: 13.10.2023 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
İstanbul oyuncak müzesinde yangın! Küle döndüİstanbul Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülezel Paşa Caddesi üzerinde bulunan Balat Oyuncak Müzesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Müzenin çatısından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken alevler, Oyuncak Müzesi'nin tamamını sardı.

Yangın güçlükle kontrol altına alındı

Alev alev yanan binaya birçok ilçeden sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 40 dakikalık bir çalışmanın ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Oyuncak Müzesi olarak hizmet veren binada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başladı

İtfaiye ekipleri yangının çkış nedenini araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.
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