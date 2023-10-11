Isparta'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var!
Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 5 kişi yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan kişilerden 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; silahlı saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavileri sürüyor.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerince, silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI
AA'nın haberine göre; silahlı saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavileri sürüyor.
7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekiplerince, silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.