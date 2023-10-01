Yeni yasama döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Ülkemizi yeni sivil bir anayasaya kavuşturmalıyız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis'e geldi. TBMM Başkanvekili Celal Adan tarafından resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Tören Birliği kıtasını selamladıktan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Genel Kurul salonuna geçti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.Aziz milletim, sayın başkan, değerli milletvekilleri sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.TBMM'nin 8. Dönem 2. Yasama Yılı'nın özellikle ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde iradelerini sandığa özgürce yansıtarak demokrasimizin gücüne güç katan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekillerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. TBMM'nin ilk başkanı, milli iradenin ilk kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Hangi unvanla olursa olsun Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum.Vatan topraklarının müdafaası, devletimizin bekası uğrunda can veren şehitlerimizi yad ediyorum. Rabbim tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin.Bu çatı altında ülkemize milletimize hizmet verecek tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum.Sizlerden milli ülkümüz olan Türkiye Yüzyılı'na yakışır fikri eserler bekliyoruz. Milli hazinemizin en büyük mirası burasıdır, bu yüce kurumdur.İlki milli mücadele, ikincisi 15 Temmuz olmak üzere iki kez gazilik payesiyle şereflenmiş olan TBMM, tüm parlamentolar içerisinde özel bir kurum olduğunu düşünüyorum.Değerli milletvekilleri, maziden atiye kurduğumuz köprüyü ne kadar sağlam tutarsak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmemiz de o kadar güçlü olacaktır.Meclisimiz ve milletimizle omuz omuza vererek hep birlikte yazdığımız 15 Temmuz destanı bir dönüm noktasıdır. Şimdi önümüzde yeni bir görev ve yeni bir fırsat var. Bu da ülkemizi yeni ve sivil bir anayasaya kavuşturmaktır. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' yazısının hakkını ancak bu şekilde verebiliriz. Yamalı bohçaya dönen mecvut anayasa Türkiye'yi taşıyamaz.Anayasanın başarısı her siyasi partinin her toplumsal kesimin her bireyin kendini içinde bulacağı ve benim diyerek sahipleneceği kapsayıcı bir metin olmasıyla orantılıdır. Devletin ve milletin ortak geçmişini ve geleceğini kuşatmayan anayasa ülkeye fayda getirmez. Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttfakı olarak tüm partileri tüm milletvekilleri tüm toplumsal kesimleri bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çaprımıza katılmaya davet ediyoruz.Milli, yerli ve sivil bir anayasa isteyen herkes bu çağrının muhattabıdır. Yeterki Türkiye Yüzyılı'na uygun bir şekilde uzlaşmaya açık bir şekilde yaklaşabilelim. Bunu başardığımzıda diğer tüm konuların üstesinden geleceğimizden şüphe duymuyorum. Türkiye, böyle bir anayasayı hak ediyor. Türkiye, toplumun gerisinde kalan değil, önünü açan, aydınlatan ufkunu açan bir anayasayı hak ediyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını yeni anayasayla taçlandıralım...Toplumlar, sadece ortak zaferlerle değil ortak acılarla da yoğrularak millet olur devlet olur. Türkiye 6 Şubat'ta böyle bir ortak acıyla güne uyandı. Ülkemizin 11 şehrindeki 14 milyon insanı etkileyen 50 binin üzerinde can kaybına 850 bin bağımsız birimin kullanılamaz hale gelmesine yol açan bu deprem yakın tarihimizin en büyük felaketlerinden biridir. Önce arama kurtarma, sonra acil yardım ve barınma hizmeti sağlayabilen başka bir devlet yoktur. Milletimizin gösterdiği dayanışma, asırlar boyunca tüm insanlığa örnek gösterilecektir.Şehirlerimizin yeniden inşa çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşüm için başvuranların sayısı 212 bini geçti. Yakında inşası tamamlanan deprem konutlarının hak sahiplerine teslimine başlıyoruz.Ülkemize 40 yıldır çok ağır insanı ve ekonomik bedeller ödeten terör örgütü meselesi sınırlarımız içerisinde çözdük .Sınırlarımız dışndaki varlığını da ortadan kaldırarak ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkartmak istiyoruz. Bu çerçevede son yıllarda elde ettiğimiz siyasi ve askeri başarıları yeni kazanımlarla daha da ileriye taşımak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. İçeride ve dışarıda son terörist bertaraf edilene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine izin vermeyeceğiz. Bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terör örgütünün son çırpınışıdır. Vatandaşın huzuruna ve güvenliğine kast eden alçaklar, emellerine ulaşamamıştır asla da ulaşamayacaktır.Sanat öne sürülerek milli iradaye kast edenlerin propagandasının yapılmasına müsaade etmeyiz. Bunu 15 Temmuz gecesi tankları çıplak elleriyle durduran milletimize bir borcumuz olduğunu düşünüyorum.Biz AB'ye verdiğimiz her sözü tuttuk, onlar bize verdikleri sözlerin neredeyse hiçbirini yerine getirmediler. AB'nin ülkemize yönelik tarafgir tutumunda bir değişiklik olmadı. Ortaya koyduklartı ilekleri süreçleri hiçe sayan bir yaklaşımla ülkemize haksızlık yapıyorlar. Türkiye olarak 60 yıldır kapısında bekletildiğimiz AB'den bir beklentimiz yok. Bize karşı kullandıkları vize dayatması başta olmak üzere haksızlıklardan geri dönmeleri lazım. Yapmazlarsa bizden herhangi bir beklentiye girme hakkını tümüyle kaybederler.Kopenhag kriterlerini gerekirse Ankara kriterleri yapar yolumuza devam ederiz.FETÖ'cü alçaklara bu karardan ekmek çıkmaz.30 yıllık işgalin ardından Azerbaycan toprağı olan Karabağ özgürlüğüne kavuşmuş, hamdolsun, burada da hak yerini bulmuştur. Ülkemiz bölgesinde zulme ve işgale geçit vermemiştir.Demokrasiyi güçlendirmek bu bakımdan milletin birliğini bütünlüğünü bir arada yaşama iradesini de güçlendirmek demektir. Hakarete varmadığı sürece her türlü tenkide açık olduğumuzu belirtmek istiyorum."