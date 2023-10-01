Valilik ve AKOM'un uyarıları sonrası İstanbul'da şiddetli yağış: Dereler taştı istinat duvarları yıkıldı

İstanbul'da birkaç gündür etkisini sürdüren ve yer yer su baskınlarına neden olan yağış, gece geç saatlerde şehrin bazı kesimlerinde tekrar başladı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, beklenen yağmur gece saatlerinde başladı ve sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışa döndü.Sabaha karşı etkisini iyice arttıran yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar poşet gibi malzemelerle kendini korumaya çalışırken bazıları ise otobüs duraklarına ve bina altlarına sığındı.Zaman zaman kuvvetlenen sağanak özellikle Avrupa Yakası'nda etkili oluyor. En çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan'ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer alıyor. Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli'de ise yağış düşük şiddette ve aralıklarla etkili oluyor.Anadolu Yakası'nda da Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde sağanak aralıklarla sürüyor.Bazı sürücüler, kaza riskine karşın yolda dikkatli bir şekilde ilerlemeye çalışıyor.Sağanak nedeniyle Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü'nde bazı yollarda su birikintileri oluştu. Esenyurt Liman Caddesi D-100 kara yolu istikameti, yolun suyla dolması sebebiyle trafiğe kapatıldı, bazı araçlar yolda kaldı. Ekiplerin su tahliye çalışması sürüyor.Arnavutköy'de bazı mahallelerde yoğun yağış nedeniyle yollar bozulurken taş ve toprak birikintileriyle kaplandı.İtfaiye ekiplerine Esenyurt, Avcılar'dan çok sayıda su baskını ihbarı yapılırken Avcılar Doktor Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bazı binaların girişleri suyla doldu.Başakşehir'de belediye ekipleri su biriken caddelerde vidanjörle suları çekerken mazgalların açık tutulması için temizlik yapıyor. Sağanak esnasında basıncın etkisiyle bazı yollardaki rögar kapaklarının açıldığı ve sürücüler için tehlike oluşturduğu gözlendi.Sokak hayvanları da yağıştan olumsuz etkilendi. Avcılar'da yağmurdan korunmak için bir otomobilin lastiğine sığınan yavru kedi kurtarılmak için yardım bekledi.Esenyurt'ta sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmurun ardından Yeşilkent Mahallesi'ndeki dere taştı. İstinat duvarı yıkıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde yağmur başladı. Sabah saatlerinde de etksini gösteren sağanak yağmur nedeniyle Esenyurt'ta dere tartıştı. İstinat duvarı çöktü. Olay yerine belediye de ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makineleriyle bölgedeki çalışması sürüyor.Günün erken saatlerinde başlayan sağanak yağışla birlikte Arnavutköy, Bolluca mahallesinden geçen Arnavutköy deresinde taşkınlar oluştu.Taşkın nedeniyle Abdullah Gül caddesinde ulaşımda aksamalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin taşkının önüne geçmek için tedbirler aldığı görülürken araçlar yolda ilerlemekte zorluk çekti.Maltepe Başıbüyük Mahallesi Mezarlık Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle rögarlar yetersiz kaldı.Cadde ve alt geçit göle dönerken araçlar bir süre beklemek zorunda kaldı. Bir İETT otobüsü de uzun süre bekledi.Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri göle dönen cadde ve alt geçitte çalışma başlattı.Caddedeki rögarları temizleyen ekipler, alt geçitte biriken suyu su pompası kullanarak açmaya çalıştı.Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluşan Contemporary İstanbul'un fuar alanında da su baskını yaşandı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar meydana geldi.İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı'İstanbul'da tahmin edilen meteorolojik uyarılarla uyumlu olarak devam eden yağışların başta Boğaz çevresi ve civarı olmak üzere, il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.Yağışların Yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.'İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kentte çok kuvvetli sağanak yağış beklendiği yönünde uyarıda bulunuldu. Valilik, ‘Sarı' kodlu olarak verilen uyarıda etkili olacak olan kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istenildi.İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kent için sarı kodlu uyarıda bulunularak, ' Yağışların (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Pazar akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.