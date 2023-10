İstanbul’a simge binayla dünyaya açılacak

İyi bir lokasyonda, iddialı bir yatırım için araştırmalar yapan şirket, 2021 yılında Emlak Konut’un düzenlediği ihaleyi kazarak ilk adımı attı. Levent’in Etiler girişinde, eski jandarma lojmanlarının yer aldığı arsada hasılat paylaşım modeliyle hayata geçecek projede uzun süren tasarım aşamasından sonra satışlar başladı. “Mimari literatüre girecek bir proje yapıyoruz” diyen Pasifik GYO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, “Bu projeye çok asıldık çünkü hedefimiz bu adımla dünyaya açılmak. İstanbul’a gelen herkes şehrin merkezindeki bu simge yapıyı görecek ve adımızı duyacak. Bu kendimizi tanıtmamız için büyük bir fırsat olacak” dedi.Next Level markasıyla hayata geçen projede tasarıma odaklandıklarına vurgu yapan Erdoğan, “İstanbul’daki projelerin ‘next level’ını, yani bir seviye ötesini yapmak için çok çalıştık. Dünyada mimarinin son trendlerinde var olan, ancak İstanbul’da bulunmayan unsurları projemize dahil ediyoruz. Bu şekilde, İstanbul’a level atlatıyoruz iddiasını ortaya koyuyoruz. Bizim projemizden sonra tasarım odaklı binaların artacağını düşünüyoruz” diye konuştu. 15 katlı 2 konut binası ile 3’er katlı 6 ofis binasında toplamda 161 konut ile 38 ofis yer alacağını belirten Erdoğan, şu bilgileri paylaştı: “Projemizi, villa evler, teras evler, manzara evler ve loft evler şeklinde dört bölüme ayırdık. Gri cam bir bina değil, yeşillerle çevrili ve ahşap görünümlü, insan doğasına uygun bir tasarım ortaya koyduk. Mimaride kademeli geri çekilmelerle her daireye geniş teras, balkon kazandırdık. Gün ışığından daha fazla yararlanmak için de kat yüksekliğini konutlarda dört buçuk metre, ofislerde ise altı buçuk metre olarak tasarladık.”Ön satış döneminde evlerin yüzde 15’inin satıldığını, hem yerli hem de yabancılardan yoğun talep aldıklarını dile getiren Fatih Erdoğan, “Next Level İstanbul’da ortalama metrekare satış fiyatımız 290 bin lira. Tamamlanma aşamasında ise 20 bin dolara yükselip İstanbul’un en üst noktasına geleceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.İstanbul Göktürk’te yaklaşık 400 konutluk Next Level Kemer ve Next Level Country adında iki konut projeleri daha olduğunu belirten Erdoğan, Bodrum yatırımına hazırlandıklarını ifade etti. Emlak Konut ihalesi ile aldıkları Türkbükü arsası için tasarım aşamasında olduklarını kaydeden Erdoğan, tamamı deniz manzaralı 50 villa hayata geçireceklerini söyledi. Erdoğan, bu projelerden sonra hedeflerinin Avrupa’da konut üretmek olduğunu da ekledi.Konut üreticisi ve alıcısı için zor bir süreç yaşandığını belirten Fatih Erdoğan, “Geçtiğimiz dönemde en büyük sorun öngörülemeyen piyasa şartları oldu. Yatırımcılar belirsizlikler nedeniyle yeni proje ve satış için çekimser kaldı. Son dönemde atılan adımlarla öngörülebilirlik arttı. Şimdi ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Önümüzdeki bir yıl zorlu bir süreç bizi bekliyor. Finansman maliyetleri zorlayacak. Ancak bir yıl sonra faizlerin de düşüşü ile rahatlama dönemi başlayacak” ifadelerini kullandı.