Cumhurbaşkanı Kabine Toplantısı sonrası açıkladı: İhtiyaç sahiplerine yeni sosyal konut projesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Eşi vefat eden kadınlar ve ihtiyaç sahibi olan kesim için yeni bir sosyal konut projesi başlatacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle...2022 yılında yaptığımız sosyal yardım harcamalarının toplam tutarı 578 milyar lirayı buldu. Elektrik yardımının kapsamını genişleterek 2,8 milyon haneye elektrik yardımını başlattık, yakacak yardımını da ilave ettik. 1,6 milyon haneye ulaşarak vatandaşlarımızın dertleri, sıkıntılarını verilen hizmetlerin etkisini yerinde gördük...Yeniden yapılandırdığımız sosyal hizmet merkezlerimizin sayısını 397'ye çıkardık. 3.3 milyon kişiye iletişimden hukuka, medyadan sağlığa kadar eğitim verdik. Aile danışmanlığı hizmetlerimizin kapsamında 95 bin başvuru sahibine destek sağladık. Afetlerde vatandaşlarımızın yanında yer alarak 75 binin üzerindeki kişiye psikososyal destek hizmeti sunduk. Risk altındaki çocuklarımızı 46 bini aşkın izlemeyle takip altında tuttuk...Yaklaşık 154 bin çocuğumuza sosyal ve ekonomik destek hizmeti verdik. Özel sektörde işe yerleştirilen koruma altındaki çocuk sayısını 10 bine yaklaştırdık. Engelsiz gündüz bakımevlerinin sayısını 130'a, yaşlı gündüz bakımevlerinin sayısını 138'e yükselttik. Kadına şiddete karşı mücadelemizi tavizsiz olarak sürdürürken 64 bin mağdura destek verdik...Bu yıl aile ve sosyal hizmetlerde eşi vefat etmiş kadınlarımız ve Roman vatandaşlarımız gibi ihtiyaç sahibi kesimler için sosyal konut projesi başlatacağız. Yoksulluk sınırına yakın ailelerimizin yanında yer alacağız...Avrupa'dan Suriye'ye kadar sınırlarımız dışındaki tüm etki alanlardaki vatandaş ve kardeşlerimize ilave rehberlik ve destek hizmetleri vereceğiz. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyecek yeni projeleri devreye alıyoruz.