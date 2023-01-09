Bayraktar DİHA nefes kesti! 8 bin feet irtifada başarılı test!

Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA) 8000 feette 'Operasyonel İrtifa Uçuşu' gerçekleştirdi. BAYKAR'dan yapılan paylaşıma göre, DİHA, testi başarıyla tamamladı.GİZLİ GÖREVLERDE KULLANILACAK2023 yılında hizmete girmesi planlanan araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Bayraktar DİHA TCG Anadolu Gemisine de konuşlanabilecek. İlk defa 2019 yılında Baykar Savunma tarafından duyurulan DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek taktik İHA sınıfında bir hava aracıdır. Araç, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapmaktadır. Bayraktar DİHA, keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek. Bayraktar Dikey İniş Kalkışlı İnsansız Hava Aracı (DİHA), havada inceleme ve gizli görevler için çalışmalarda kullanılacak.BAYRAKTAR DİHA'NIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?Bayraktar DİHA, keşif ve gizli görevler için çalışmalar sürdürmek için kullanılabilecektir. Elektrikli motora sahip olan DİHA, kalkış yaptığı süre zarfından sonra seyir uçuş moduna geçerek, yakıt motorunu kullanmış olacak. DİHA'da dikey iniş, görev üzerine iniş ve paraşütle iniş olmak üzere 3 adet iniş modu bulunmaktadır. DİHA sisteminde başta otomatik rota takibi, hedef takibi ve tespiti, çember atma ve eve dönüş modları şeklinde birçok yapay zekaya bağlı kontroller vardır. Bu sistemlere sahip olmasıyla birlikte DİHA, son derece hızlı manevra yeteneğine, pist'siz uçuş sağlayabilmesine ve dar kısımlarda göreve hızlı bir biçimde başlayabilecek olması anlamına geliyor. İHA'ların uçuşları çok pahalı olmasa da 7/24 şeklinde çalışma yaptıklarında çok fazla maliyet çıkartmaktadır. Ama DİHA sayesinde çok ucuz paralara devriye atılabilecek.PİSTE GEREK DUYMADAN HAVALANABİLİYORDİHA, otomatik seyir uçuşu, yarı otonom seyir uçuşu, otonom kalkış ve otonom iniş yapabilmektedir. Elektrikli motorlara sahip olan DİHA kalkış yaptıktan sonra seyir uçuş moduna geçebilecek, seyir uçuş modunda sadece yakıt motoru aktif halde bulunacaktır. En önemli özelliği dikey iniş ve kalkış yapması olan DİHA'nın Türk Savunmasına katkısının oldukça fazla olması bekleniyor. Türkiye'nin amfibi çıkarma gemisi üzerine konuşlandırılması beklenen Bayraktar DİHA piste gerek duymadan istediği yerden havalanıp istediği yere inebilecek.