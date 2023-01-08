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Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bilet satış gişelerinde çalışan esnaf, ısıtma sisteminin iyi çalışmamasını protesto etti. Belediyenin ısınma için ücret aldığını belirten çalışanlar, "Durumu yetkililere iletmek istiyoruz ama kimse derdimize çare değil." dedi.

Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi
Ekleme: 8.01.2023 - 22:48 Güncelleme: 8.01.2023 - 23:09 / Editör: Ozge Selin
Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi
Otogar içerisinde toplanan grup adına konuşan Fatih Gündoğmuş, hava sıcaklığının son günlerde hissedilir oranda düştüğünü, otogarda ısınma sorunu yaşadıklarını söyledi.

Gündoğmuş, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin otogar için ısıtma ve aydınlatma ücreti tahsil ettiğini ancak binada ısıtma sisteminin devreye sokulmadığını ileri sürdü.

Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi

Soğuk nedeniyle çalışamaz durumda olduklarını dile getiren Gündoğmuş, şöyle konuştu:

'Durumu yetkililere iletmek istiyoruz ama kimse derdimize çare değil. Bugün arkadaşlar yetkili arkadaşlara söylemiş, 'yarın şikayet edin' yanıtı almışlar. Şikayet etmenin de bir etkisi yok. Burada belediye bizden ısıtma, aydınlatma için iki ayda bir ücret alıyor. Hiç ısınma yok. Bizler otogar esnafıyız. Her gün kravatlarımızı takıp, beyaz gömleklerimizi giyeriz. Hem otobüs personeli hem yazıhane personeli bu şekilde çalışırız. Bakın, hiç kravatlı adam var mı? Yok. Herkes boğazlı giymiş, atkısını takmış.'

Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi

Otogarda çalışan Bahadır Işık ise Türkiye'deki diğer otogarlarda böyle bir sorunun olmadığını savundu.

Yolcuların sıcak otobüsten inerek soğuk otogar binasına girince şaşırdığını belirten Işık, 'Bir de burayı gece göreceksiniz, millet birbirine sarılıyor. Kafasına kaşkol saranlar var. Buna mutlaka bir çözüm bulunmalı. Bizim başka otogarlarda da yazıhanelerimiz var, tek sorun yaşanan yer Eskişehir.' diye konuştu.
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