Manisa'da feci kaza: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir-Salihli kara yolunda seyreden 45 K 0627 plakalı otomobil, Piyadeler Mahallesi yakınında kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobildeki 2 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu belirlenen bir kişi ise Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.