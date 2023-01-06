Ödemiş ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 adrese düzenlenen uyuşturucu baskınında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kiraz'da 2 adrese düzenlediği baskınlarda 3,5 kilo esrar, 2 hassas terazi, 2 tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 43 bin lira ele geçirdi.Adreslerdeki Y.Ç. ve M.K, gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ç. ve M.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.