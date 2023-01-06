Kilis'te son bir yılda 1548 kaçak göçmen yakalandı

Ekiplerin yurda yasa dışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor..Kilist'te kaçak göçle yapılan mücadele kapsamında birçok kaçak göçmen, kentte ve bölgedeki illerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.Kilis'te 1548 göçmen yakalandıİl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2022'de sınır hattı bölgesinde yaptıkları çalışmalarda, Ocak-Aralık aylarında 1548 kaçak göçmeni yakaladı.Kaçak göçmenler, kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce sınır dışı edildi. Jandarma ekipleri, göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettiği belirlenen 99 şüpheliyi ise gözaltına aldı.DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenlerin geçişleri sırasında kullanıldığı belirlenen 43 farklı marka ve plakalı araç, 7 termal gece ve gündüz dürbünü ile 4 el telsizine de el koyuldu.