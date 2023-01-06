California'da şiddetli fırtına can aldı

ABD'nin California eyaletinde yaklaşan şiddetli fırtına sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.Şiddetli rüzgarlar, sağanak yağmur ve yoğun kar yağışının meydana geldiği California'da çoğunluğu kuzeyde olmak üzere 180 bin kadar ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yetkililer, yaşanan fırtına sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini birçok bölgede ciddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi. Fırtına sonucu devrilen ağaçlar arabalara zarar verirken yetkililer, sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarına devam etti. California Valisi Gavin Newsom, dün yaptığı açıklamada yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını söylemişti.