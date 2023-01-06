  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

California'da şiddetli fırtına can aldı

Şiddetli fırtına sebebiyle OHAL ilan edilen ABD'nin California eyaletinde fırtına, kar ve yağmur sebebiyle sel meydana geldi. Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ekleme: 6.01.2023 - 10:30 Güncelleme: 6.01.2023 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
California'da şiddetli fırtına can aldıABD'nin California eyaletinde yaklaşan şiddetli fırtına sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Yetkililer fırtınada iki kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

California'da şiddetli fırtına can aldı

Şiddetli rüzgarlar, sağanak yağmur ve yoğun kar yağışının meydana geldiği California'da çoğunluğu kuzeyde olmak üzere 180 bin kadar ev ve iş yeri elektriksiz kaldı. Yetkililer, yaşanan fırtına sonucu en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini birçok bölgede ciddi hasarlar meydana geldiğini bildirdi. Fırtına sonucu devrilen ağaçlar arabalara zarar verirken yetkililer, sabahın erken saatlerine kadar çalışmalarına devam etti. California Valisi Gavin Newsom, dün yaptığı açıklamada yaklaşan fırtınanın olumsuz etkilerinden insanları korumak için seferber olduklarını söylemişti.

California'da şiddetli fırtına can aldı
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .
Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor! Zeydan Karalar 50 kişiyi daha işte çıkardı
Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu: Eylem hazırlığı yapıyorlardı
Altılı masanın 10'uncu toplantısından da aday çıkmadı! 30 Ocak'ı işaret ettiler... .
CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e 'cinsel taciz' suçlaması: 10 yıla kadar hapsi istendi!
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu çalışanlarına ikramiye... Tarih belli oldu!
ABD Dışişleri'nden Türkiye'ye teşekkür... Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolüne dikkat çektiler!
Almanya Ukrayna'ya Patriot verecek..
AYM'nin HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması kararı yayımlandı!
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli tutuklandı! Firari Doğukan Çep Beykoz'da yakalandı!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na bombardıman! 'Bayrak kaldıran danışmanlar var utanmıyor musunuz lan siz'
Rus basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu makale: Dünyanın en başarılı politikacısı
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Görüntüler İzmir'den... Balıkçıların ağına 2 tonluk köpekbalığı takıldı .

Görüntüler İzmir'den... Balıkçıların ağına 2 tonluk köpekbalığı takıldı .

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var