Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul yatırımcılarına yönelik 2 operasyonu alay konusu oldu. Borsada hisseleri bulunan yatırımcılara Kasım ayında attığı tweetlerle bir an önce çıkmaları ve işlerin kötüye gideceği yönünde panik havası oluşturan Kılıçdaroğlu, daha sonra yatırımcıların yüzde 25'ten fazla kar ettiği süreci izlemek zorunda kalmıştı. Dünkü düşüşte de 'Ben demiştim' tweeti atan Kılıçdaroğlu'na çok sayıda tepki mesajı geldi ve düzeltmeye rağmen herkesin yüzde 15 dolayında karda olduğu hatırlatıldı. Bazı kullanıcılar da CHP Genel Başkanıyla alay etti.Kılıçdaroğlu borsa yatırımcılarını manipüle eden ve bir felaket senaryosu ile panik oluşturmaya çalışan ilk açıklamalarını Kasım ayında yaptı. Yatırımcılara kaçış sinyali veren Kılıçdaroğlu 'bataksınız' mesajı verdi. Attığı tweette 'Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız' dedi.Söz konusu açıklamasının ardından Kılıçdaroğlu'na değil Türk şirketlerine güvenen borsa yatırımcıları yüzde 25'ten fazla kazanç elde etti. Sessizliğe bürünen Kılıçdaroğlu dün gelen düzeltmede yeniden ortaya çıktı ve 'BEN DEMİŞTİM' havası oluşturmak için eski tweetini de gündeme getirmeye çalıştı.Tüm bu gelişmelerin üzerine Kılıçdaroğlu çoğunluğu muhalif kitle olan takipçilerinden bile yoğun tepki aldı.Piyasalar açıkken yaptığı açıklamalarla Borsa'yı düşürme gayreti içerisine girmesine tepki gösteren yatırımcılar Kılıçdaroğlu'na işi bilene bırakması ya da danışmalarını değiştirmesi tavsiyesinde bulunurken birçok borsa yatırımcısı da 'Siyasi kavganı başka yerde yap' dedi.İşte Kılıçdaroğlu'nun aldığı tepkiler;İktidara 6'lı Masa'dan daha muhalif biri olarak; Sayın Kılıçdaroğlu anlamadığınız işler üzerine siyasi malzeme çıkarmak uğruna yorum yapmayın. Yarın iktidar olursanız iktidarınızı vergilerle donatacak şirketlere yatırım yapıyoruz. Gidin siyasi kavganızı başka yerde yapın!Bay Kemal ekonomi tecrüben ne yazık ki çok az, çünkü senin söylediğin günden şimdiye kadar borsadaki şirketlerin yüzde 90'ı 2'ye katladı. Bugün bu düşüş normal, tabii ki ara ara düzeltmeler olur hiçbir şey sonsuza dek yükselmez. Bence kendini biraz geliştir.Sn. Kılıçdaroğlu yaptığınız uyarıdan sonra BIST %26 yükseldi (hala %13 yukarıda). Türkiye'nin en değerli şirketlerine yatırım yapıyoruz. Daha şeffaf bir sermaye piyasası hepimizin isteği arzusu evet ama kimse de kimseyi soymuyor.Not: Sizden daha muhalifim, emin olabilirsiniz.Senin uyardığın gün Bist100 4526 puandı. Senden sonra 5704 puanı gördü. Bugün 5116 puandan kapandı. Seni dinleyen her türlü zararda, şimdi de gelmiş ben söylemiştim nidaları atıyorsun!Sayın ana muhalefet lideri; Borsayı bilmeyebilirsiniz, ama danışmanınızı acilen değiştirmenizi tavsiye ederim.Borsa sizin siyasi polemiklerinize konu olamayacak kadar önemli. Küçük yatırımcı için de bir numaralı yatırım aracıdır.Peki ne yapacağız? En son uyarından sonra hisselerde en az yüzde 15 artış oldu. Almadık, kar edemedik. Farkını ver desem onu da vermezsin. Şimdi ne yapalım, alalım mı satalım mı bize özet geç. Borsa İstanbul için daha iyi olur. Böyle olmuyor çünkü.Haberin yok belli ki, millet parasını borsada 8'e katladı bu sene. Yüzde 10 düşüşte soyulma edebiyatı yapıyorsun...Ülkemizin şirketlerinden biri olan Ford Otosan'ın dolar bazında 2001 yılından bugüne kadar fiyat seyri aşağıda. Dolara karşı yüzde 7 bin değer kazanmış. Bu konudaki cahilliğinizi açık ediyorsunuz veya kötü niyetlisiniz! Küçük yatırımcının ne yapacağını bu işin uzmanları anlatıyor. İşinize bakın!Seçimi kaybetmek üzere atılmış ustaca bir tweetKemal Bey, borsamızla ilgili size kim ne bilgi veriyorsa bilmiyorum ama eksik yönlendirildiğinizi düşünüyorum. Sağlıklı büyüyen, yönetilen ve uygun fiyatlarla işlem gören asırlık şirketlerimiz var. Genelleme yapmak hata olur.Üstadım bi canlı mı yapsak?Borsa yükselirken neredeydiniz? Bu ülkenin ana muhalefet lideri olarak ülkenin borsası hakkında bu şekilde açıklama yapmak yanlış değil mi? Biraz mantık.Sermaye piyasaları nedir hiçi bir bilginiz yok,bay Kemal. Borsaya girmeyin dediğinizde endeks 4500 idi,5700 gördük.Borsa sürekli yükselmez,sürekli düşmez. Bir malın değeri ederi vardır. Bu yıl sonu 13000 endeksi göreceğiz,sakın unutmayın bu rakamı.Çünkü Türkiye büyüyor,üretiyor..Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdiYapmayın bunu. Endeks ilk yazdıktan sonra yüzde 30 gitti! Hem de o gün seans kapanmadan yazdınız. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Siz muhalefet liderisiniz. Açık piyasa hakkında böyle açıklama yapmaz siyasetçiler. Endeks sonsuz gitmez! Alın yanınıza iki tane iş bilen adam...Sağ ol üstad. Bunu bekliyorduk senden, yarın rokete bağlarız sayende.Bu yazıları kim hazırlıyor Allah aşkına... Millet aylardır borsada para kazanıyor, hiç bilmeyen bile kazandı. Fakat kolay para hiçbir yerde olmadığı gibi borsada da olamaz. Sürekli her gün kazanılan bir yatırım olmasa olamaz.Borsaya siyaset bulaştırmayın. Borsa düşer, çıkar doğasında var. O zaman siz gelince borsa çıkacak diye söz verebilir misiniz, böyle bir mantık var mı?Sn Kılıçdaroğlu Siz Siyasetinize Sanayi üretimine baksın. Allah korusun olmaz da oldu ya seçildiniz; Üretim yapan fabrikalarımı kapatacaksınız? Nasıl bir yaklaşım insanların tasarruflarını alın terlerini yatırdıkları Borsada manipülasyon yapmanız yakışmıyor.Dede sen uyardıktan sonra endeks %30 daha gitti. Yan tahtalar 3'e 5'e katladı.Endeks hala uyardığın yerin %15 üstünde.Aday olma, ne olur aday olmaEkonomiden de Borsa'dan da hiç anlamıyorsun.Hariçden gazel okuyorsun.Borsa'nın doğasında inmeler,çıkmalar zaten vardır. Yatırımcı da bunu bilerek oynar. Sen de çıkıp yalandan ahkam kesiyorsun.Herbir şeye çökmek,ben demiştim naraları atmakla bu işler olmuyor bay Kemal...Sn. Kılıçdaroğlu, 18 Kasım'da bu paylaşımı yaptığınızda da çok şaşırmıştım, acaba hiç bir danışmanı uyarmadı mı, nasıl böyle bir paylaşım yapılabilir diye. Bu paylaşımınızdan sonra borsa %25 civarında(şirketler bazında çok daha fazla olanlar da var) yukarı gitti ve hala yukarıda.Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum' dediği 18 Kasım günü, Borsa İstanbul endeksi Bist100 4.526,73 puanla kapatmıştıBugün endeks önemli bir düşüşe rağmen 5,116.41 puandan kapattı. 1.5 ayda %13 kazanç anlamına geliyor.Zirve 5,704.83'e göre artış %26Bahsettiğiniz gün borsaya yatırım yapan birinin bugün yüzde 13 kazancı olurdu. Sen harbiden bu işi bilmiyorsun. Nasıl hesap uzmanı oldun abi sen?3 aydır borsa düşecek diye ralliyi kaçıran, ilk düşüşte 'ben demiştim' diyen Höstad KılıçdaroğluKüçük yatırımcı mı?? Bu söylem hiç ama hiç olmamış. Ayrıca siz 4700'de düşecek dediniz endeks şu an bile 5100. Danışmalarınız aldıkları maaşı hak etsinler ve KÜÇÜK diye tabir ettiğiniz insanlardan oy istemezsiniz sanırım. Ee tabi siz büyüklerden isteyin bir zahmet…