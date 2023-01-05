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Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştı

Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaşırken su altında kalacak bölgeler vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor.

Ekleme: 5.01.2023 - 17:09 Güncelleme: 5.01.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 60 metreye ulaştıArtvin'de Çoruh'un üzerinde temeli 26 Şubat 2013'te atılan, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle

depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.

'41 milyon metreküp su depolandı'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, 41 milyon metreküp su depolandı.

Su seviyesi 60 metreye ulaştı
Devlet Su İşleri (DSİ) Çoruh Projeleri 26'ncı Bölge Müdürlüğü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak su yüksekliğinin 60 metreye ulaştığını duyurdu.

'Nehir yatağı düzenleme çalışmaları devam ediyor'
İlçenin Irmakyanı ve Yeniköy köylerinde yol, ev, köprü ve arazilerin su altında kalmaya başladığı son duruma ilişkin fotoğraflar, 'Depolanan su miktarı 41 milyon metreküp oldu. Irmakyanı ve Yeniköy Köyleri su altında kalmaya devam ediyor. Barajın mansap tarafında nehir yatağı düzenleme çalışmaları devam ediyor.' notuyla paylaşıldı.

'Ölümsüzleştirmek için Ağrı'dan geldik'
Öte yandan sulara gömülen bölgeyi görmeye gelen kişiler, duygusal anlar yaşıyor. Sular altında kalan Artvin-Erzurum arasındaki eski kara yolu, özellikle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ağrı'dan ilçeye ailesiyle gelen Samet Şentürk, 'Yusufeli Barajı'nın bu anlarını yakından görüp, ölümsüzleştirmek için Ağrı'dan geldik. İlk kez buraya geliyoruz. Tarihi anlara tanıklık ettik.' dedi.

'Buraları hiç görmemiştik'
Muğla'dan gelen Kamil Güven de 'Buraları hiç görmemiştik, ilk kez geldik. Böyle bir güne nasipmiş. Devletimizce, çok iyi bir yatırımı olmuş. Çok sevindik.' diye konuştu.

'Sular altında kaldığını öğrendik'
DHA'nın haberine göre, Öğretmen Kübra Şentürk de 'Burayı merak etmiştik, sular altında kaldığını öğrendik, biz de bir görelim dedik. Sular altında kalması halk için üzücü bir şey. Ama bir yandan barajlara da ihtiyaç olduğu için ülkemize katkısı olacaktır.' dedi.

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