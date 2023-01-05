Tekirdağ'da kaçak üretilen 240 litre içki ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir evde 240 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince bir evde 240 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan K.B'nin evinde arama yaptı. Aramada 240 litre kaçak şarap ve 5 litre etil alkol ele geçirildi.Gözaltına alınan K.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.