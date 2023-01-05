Murat Bardakçı'dan Eda Taşpınar'a sert sözler... 'Ortada bir akıl zaafı çatlaklık söz konusu'

Tarihçi Murat Bardakçı, dini değerleri hiçe sayarak camide müstehcen poz veren tasarımcı Eda Taşpınar'a sert sözlerle tepki gösterdi. Ortada bir akıl zaafı, anlayış noksanlığı ve çatlaklık olduğun söyleyen Bardakçı, " Bu işin bence adli soruşturma değil, tıbbi ve psikiyatrik bir soruşturma olması gerekir. Aklı başında bir insan bu işi nasıl yapar? Bu şöhret merakı nedir? 3-5 beğeni alacağım diye böyle bir şey yapmak akılla alakalı bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Camide müstehcen poz vererek dini değerleri hiçe sayan Eda Taşpınar, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek ifade verdi.Taşpınar ifadesinde "Oranın ibadethane olduğunu düşünmemiştim" dedi.Konuyla ilgili HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulunan tarihçi Murat Bardakçı, Taşpınar'a çok sert sözlerle yüklendi."ORTADA BİR AKIL ZAAFI VAR""Eda Hanım bugün savcılıkta ifade vermiş. Bence yanlış çünkü bu yaptığı iş adli soruşturma konusu olmamalı. Bu tıbbi soruşturma konusu olmalı." diyen Bardakçı, "Bir insan cami olduğu her bakımdan belli olan bir mekana girecek, oraya sandalyesi gelecek, transparan elbisesini giyinecek. Bu işi yaptı diyelim. Bunu sosyal medyaya, Instagram hesabına koyduğu vakit ortada bir akıl zaafı, anlayış noksanlığı ve çatlaklık vardır açıkçası." ifadelerini kullandı."AKLI BAŞINDA BİR İNSAN BUNU NASIL YAPAR?"Bunun adli soruşturma değil, tıbbi ve psikiyatrik bir soruşturma olması gerektiğini belirten Bardakçı, "Aklı başında bir insan bu işi nasıl yapar? Bu şöhret merakı nedir? 3-5 beğeni alacağım diye böyle bir şey yapmak akılla alakalı bir şey değil." diye konuştu.