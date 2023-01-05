Kocaeli'de 100 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de, yurda yasadışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor…Kaçak göçle yapılan mücadele kapsamında birçok kaçak göçmen, kentte ve bölgedeki illerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.Yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 100 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.