Kocaeli'de 100 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kaçak yollarla ülkeye girdikleri belirlenen 100 yabancı uyruklu şahıs, geri gönderme merkezinde işlemlerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine gönderildi.
Kocaeli'de, yurda yasadışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmalar sürüyor…
Kaçak göçle yapılan mücadele kapsamında birçok kaçak göçmen, kentte ve bölgedeki illerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı.
Sınır dışı edildiler
Yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen 100 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
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