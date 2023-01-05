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Hudut birlikleri sınırda 2 teröristi yakaladı

Güvenlik güçleri, sınırda Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ekleme: 5.01.2023 - 15:45 Güncelleme: 5.01.2023 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Hudut birlikleri sınırda 2 teröristi yakaladı
Yurdun sınırları Hudut Kartallarına emanet...

Zorlu bölgelerde görev yapan güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.

Son olarak sınırda yaşanan hareketlilikte 2 kişinin yasa dışı geçişi engellendi.

MSB duyurdu
Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan FETÖ ve DHKPC terör örgütü mensuplarına geçit verilmedi.

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı.

"Mücadelemiz kararlılıkla sürüyor"
MSB, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKPC terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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