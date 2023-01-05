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FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı

Her fırsatta Türkiye'yi karalamaya çalışan FETÖ'nün manevi oğlu Enes Kanter şimdi de Batı'ya yalvardı. Daha önce Yunan bayrağına sarılan, Papa'nın önünde diz çöküp Türkiye'yi kötülen Kanter, bu kez de Batı'dan medet umdu.

FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
Ekleme: 5.01.2023 - 10:12 Güncelleme: 5.01.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
FETÖ'cü Enes Kanter'den skandal açıklamalar! Batı'ya böyle yalvardı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Türkiye'yi uluslararası çevrelere şikayet etmeyi sürdürüyor.

Türkiye'nin durdurulması gerektiği yönünde sözler sarf eden Kanter, son yazısında da benzer çabalara girişti.

BATI'YA ÇAĞRI YAPTI

Kanter, ABD merkezli Time dergisi için yazdığı makalede, 'Batı, Erdoğan'ın tehlikeli oyununu oynamaktan vazgeçmeli' dedi ve Türkiye'ye demokrasi götürülmesi gerektiğini savundu.

'TEPKİNİZ YETERSİZ'

Terörle iltisaklı şahısların ve diğer şüphelilerin İsveç ve Finlandiya'dan iadesinin istenmesinden rahatsız olan Kanter, 'Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını veto etmekle tehdit etti. Batı'nın tepkisi şaşırtıcı derecede yetersiz kaldı.' ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ GÖTÜRÜN'

Kanter, Türkiye için Batı'dan demokrasi istemekten de geri durmadığı yazısında, 'Batı, Erdoğan'ın onları kendi siyasi oyunlarına alet etmesine izin vermemeli. Demokrasi ve insan hakları için mücadele eden Türkiye halkının Batı'dan hak ettiği desteği almasının vakti geldi. Soru şu: Batı, Türk halkının yanında yer alıp Türkiye'de demokrasiyi ilerletecek mi?' dedi

FETÖ'CÜ KANTER'İN TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Öte yandan FETÖ'cü Kanter, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ankara'nın arabulucu olarak öne çıkmasından ve çeşitli anlaşmalara aracılık etmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Batı'ya seslenen Kanter, 'Sorum şu: Batı, Erdoğan'ın blöfünü görecek mi? Yoksa müsamaha göstermeye devam mı edecekler? Türkiye halkı bundan çok daha fazlasını hak ediyor.' diye yazdı.
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