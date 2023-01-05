Diyarbakır'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı.
Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 30 Aralık 2022'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10'u ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.
Operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirilmişti.
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