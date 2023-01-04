Uyuşturucuları böyle buldular… 141 kilo ele geçirildi…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Bahçelievler ve Esenyurt İlçeleri'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. 11 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 112 kilo 550 gram Eroin maddesi, 23 kilo 810 gram MDMA maddesi, üç kilo 560 gram Kokain maddesi ve bir kilo 590 gram toz uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.