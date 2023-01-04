  • USD: 18,72 - 18,75
  • EURO: 19,85 - 19,88
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği paylaşıldı.

Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Ekleme: 4.01.2023 - 19:36 Güncelleme: 4.01.2023 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği paylaşıldı.

Yapılan açıklamada 'Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşını yeni görevi için tebrik etmiştir. Bakan Çavuşoğlu Cohen'e, ülkemizin Filistin meselesindeki hassasiyet ve beklentilerini hatırlatmış, bu çerçevede, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik dünkü provokatif eylemini kabul edilmez bulduğumuzu vurgulamıştır.' ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen 'Yahudi Gücü' partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. Anadolu Medya Ödülleri Programı'nda konuştu!
Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa uyarısı: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İsrailli mevkidaşı ile görüştü
Gençler Sarıkamış Şehitleri için yürüyecek...
Bakan Özer duyurdu! Özel okul ücretleri artış oranı açıklandı
Osman Gökçek
Eda Taşpınar ifade verdi
İmamoğlu taşeron yasasından faydalananları ‘Yeni işçi’ olarak tanımladı! 'İBB başkanı yine yalana sarıldı'
Katar'dan İsrail ve Mescid-i Aksa açıklaması: Acil uluslararası müdahale çağrısı yapıldı
AK Partili Mehmet Ali Çelebi’den tepki: “İndirilecek bayrağımız yoktur!”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Lozan açıklaması
Bekir Bozdağ'dan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması
Başkan Erdoğan 'birileri yanlış anlıyor' diyerek duyurdu: 2023'te çok daha güçlü bir destek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur ve emeklilere ek zam
Yeni bir savaş mı çıkıyor? ABD'den nükleer çıkışı: Savunmaya kararlıyız
ABD'yi korkutan uyarı: Kongre baskını yeniden olabilir
Ekrem İmamoğlu belediyede işe alınan teröristleri savundu
Bakan Akar'dan Suriye açıklaması
Bakan Soylu'dan İBB'ye terör soruşturması ile ilgili önemli açıklamalar
Askeri kamyonet yoğun sis nedeniyle TIR'a çarptı: Bir astsubay ve 2 asker şehit oldu
İBB'den taziye beklerken işten atılmıştı... 'Başkan Erdoğan'ın açıkladığı karar bizi çok mutlu etti'
Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

Memur ve emeklinin maaş zammı yüzde 30'a çıktı: İşte yeni maaşların kalem kalem listesi

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

AVM otoparkında gizli tünel bulundu: Ne için yapıldığını kimse bilmiyor

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Her yeri istila ettiler: İstanbul Boğazı'nda ürküten görüntü

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Akıllara durgunluk veren olay: Bursa'da yaşandı görenleri 'pes' dedirtti

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

Ukraynalı model Anzelika Srabiants davasında flaş gelişme! Bakanlık devreye girdi

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!

560 cesedi parçalayıp sattı: ABD'yi sarsan olay! Vücut parçalarını çalmak için iğrenç tezgah!