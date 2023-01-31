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Van’da köpeğin saldırdığı çocuk ölmüştü! Amcası çarpıcı detaya açıkladı!

Van'da korkunç bir olay yaşandı. Alman kurdu kırması köpeğin saldırısına uğrayan küçük Mete, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Talihsiz yavrunun amcası ise "Mete'den yarım saat sonra başka birine de saldırdığı bilgisini aldık. Buna çözüm bulunsun" ifadelerini kullandı. Köpeği sahiplendikten sonra sokağa bırakan kişi hakkında da flaş bir gelişme yaşandı. İşte acı olayın yeni detayları

Ekleme: 31.01.2023 - 14:33 Güncelleme: 31.01.2023 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
Van’da köpeğin saldırdığı çocuk ölmüştü! Amcası çarpıcı detaya açıkladı!Van'da dün arkadaşlarıyla top oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Mete Durna, köpeğin saldırısına uğradı. Boğazından ağır yaralanan Mete kurtarılamadı. Emir Mete ile birlikte 4 çocuğu olan Mehmet Emin Durna ve amca Mehmet Şirin Durna, bugün taziyeleri kabul etti.

Durna, yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 'Canımızı yakan, acıtan bir olay yaşandı. İlgililerin bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Başka çocukların, Mete'lerin de bu durumu yaşamasını istemiyoruz.

Durna, yeğenini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, 'Canımızı yakan, acıtan bir olay yaşandı. İlgililerin bu konuya duyarlı olmasını istiyoruz. Başka çocukların, Mete'lerin de bu durumu yaşamasını istemiyoruz.

Köpeğin ilk vakası değil. Mete'den yarım saat sonra başka birine de saldırdığı bilgisini aldık. Buna çözüm bulunsun, bu konu üzerine eğilsinler. Sokakta köpekler olmasın.

Öğrencilerimiz okullarına, büyükler işlerine gidemiyor. Vahim ve büyük bir acı. Herkes üzüntü içinde' dedi.

Van’da köpeğin saldırdığı çocuk ölmüştü! Amcası çarpıcı detaya açıkladı!

KÖPEĞİ SOKAĞA BIRAKAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Öte yandan soruşturma kapsamında; 25 Ocak'ta köpeği sahiplenen, 30 Ocak'ta ise sokağa salan H.K.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İfadesinin ardından H.K., adliyeye sevk edildi. H.K.'nin, köpeği sahiplendikten sonra 15 tavuğuna zarar verdiği için sokağa bıraktığı ileri sürüldü.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gözetim altında tutulan köpeğin, Alman kurdu kırması olduğu belirtildi.  Saldırının yaşandığı sitenin görevlisi Nejdet Örkin ise olayı anlatarak, 'Köpek, Mete'ye saldırdığı sırada site girişindeydim. Haber alır almaz hemen oraya koştum. Baktım, Mete yerde.

Sağlık ekiplerine haber verdik. Olayda ağır yaralanan Mete, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Büyük üzüntü duyuyoruz. Yetkililerden tek isteğimiz, saldırgan köpeklerin hepsini toplasınlar. Buna bir çare bulsunlar. Başka çocukların ölmesini istemiyoruz' dedi.

Van’da köpeğin saldırdığı çocuk ölmüştü! Amcası çarpıcı detaya açıkladı!
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