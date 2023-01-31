Bakan Koca: Ambulansa yol vermeyenlere 118 bin TL ceza uygulandı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul Fatih'te ambulansa yol vermeyen düğün konvoyundaki 5 aracın sürücüsüyle yolcularına 118 bin 487 TL para cezası verildi. Karayolları Trafik Kanununun ihlali sebebiyle araçlar 60 gün trafikten menedildi. Kurala uymak varken, mutlu bir güne kötü bir anı eklemeye değer miydi?' dedi.Bakan Koca, paylaşımında ambulanstan çekilen görüntülere de yer verdi.