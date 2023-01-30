Şanlıurfa'da uyuşturucu aracın deposundan çıktı

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor.Ülke huzurunu bozacak şahıslara yönelik denetimler sürüyor.Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin trafikte denetim yaptı.Ekipler durdurdukları bir araçta arama gerçekleştirdi.Yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 14 paket halinde 13 kilo 50 gram esrar maddesi ele geçirildi.Gözaltına alınan 1 kişi emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.