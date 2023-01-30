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Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı

Gayrimenkul sektöründe kira geliri elde edenlere ve emlakçılara yönelik yapılan incelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Gayrimenkulun değerini düşük gösteren 80 bin mükellef de RADAR sistemine takıldı.

Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı
Ekleme: 30.01.2023 - 09:28 Güncelleme: 30.01.2023 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Konut sektörü mercek altında! 80 bin mükellef radara takıldı
Fahiş fiyat artışı yapanlar, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunanlar, piyasada arz talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçılar hepsi yakın takipte.

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Gayrimenkul sektörüne yönelik finansman, tapu ve emlak verileri mercek altına alındı. Gayrimenkul değerleme raporları kullanılarak analiz çalışmaları yürütüldü. Vatandaşlardan gelen ihbarlar da değerlendirmeye alındı.

55 BİN RİSKLİ İŞLEM TESPİT EDİLDİ

İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılacak.

80 BİN MÜKELLEF MERCEK ALTINDA

RADAR sistemiyle mükellefler de yakından takipte. Sistemle gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip düşük tapu harcı ödeyen ve hazineyi zarara uğratan kişiler tespit edililiyor. İlk etapta RADAR'a 80 bin mükellef takıldı. Bu kişilerin vergisel yükümlülükleri mercek altına alındı.

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