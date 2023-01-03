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Profesyonel ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti

Profesyonel ralli pilotu ve motor sporları efsaneleri arasında gösterilen Ken Block, geçirdiği kaza sonrası 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ekleme: 3.01.2023 - 11:36 Güncelleme: 3.01.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Profesyonel ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybettiMotor sporları dünyası, profesyonel ralli pilotu Ken Block'tan gelen acı haberle sarsıldı. 55 yaşındaki efsane ismin talihsiz bir kaza sonrası hayatını kaybettiği açıklandı.

KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.

Profesyonel ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Ken Block'un vefatı sosyal medya hesabından duyurulurken şu ifadelere yer verildi: 'Ken Block'un bugün bir kar aracı (snowmobile) kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. Ve en önemlisi, bir baba ve eşti. O inanılmaz derecede özlenecek. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim.'

RALLİ HARİCİNDE DE YARIŞIYORDU

Dünyanın en ünlü ralli pilotları arasında yer alan Ken Block, 2005 yılında başladığı başladığı kariyerinde onlarca kez podyuma çıkmayı başardı. Ken Block rallinin haricinde motokros, Kaykay (Skateboard) ve snowboard gibi sporlarda da yarışıyordu.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ BULUNUYOR

Drift dünyasının da yakından takip ettiği Ken Block'un sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyordu. Otomobil tutkunlarının gönlünde önemli bir yere sahip olan Block, pek çok viral drift videosunun da yaratıcısıydı.
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