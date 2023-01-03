Levent Göktaş 14 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemenin ardından Türk Telekom Genel Müdürlüğüne müzekkere yazıldı.Müzekkerede 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2017 yılları arasında Türk Telekom'a ait Ankara'daki kamuya açık kullanılan ankesör hat listelerinin aktivasyon-kapatma tarihleri ile birlikte ivedi olarak bildirilmesi talep edildi.