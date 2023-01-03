Levent Göktaş 14 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu’nun evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 10 sanığın yargılanmasına 14 Şubat’ta başlanacak.
Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan incelemenin ardından Türk Telekom Genel Müdürlüğüne müzekkere yazıldı.
Müzekkerede 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2017 yılları arasında Türk Telekom'a ait Ankara'daki kamuya açık kullanılan ankesör hat listelerinin aktivasyon-kapatma tarihleri ile birlikte ivedi olarak bildirilmesi talep edildi.
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