Durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Şanlıurfa'da polisin durdurduğu bir otomobilde 2 kilo 150 gram toz esrar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araç içerisindeki çantada, 3 paket halinde 1 kilo 900 gram gelen skunk maddesi ve 2 paket halinde 2 kilo 150 gram gelen toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayda iki şüpheli gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor