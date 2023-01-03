Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek

24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.Savaşın başından itibaren Türkiye'nin barış çabaları da artarak sürüyor.Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Ukrayna ve Rus tahılı dünyaya ulaştırıldı.Diğer yandan Türkiye iki ülke arasındaki barış müzakerelerine de Antalya'da ev sahipliği yapmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor...Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşeceğini duyurdu.Kalın, "İki tarafla da yoğun diplomasiyi sürdürmeye devam ediyoruz. Muhataplar ile görüşmeler devam ediyor. Bunu yapabilen tek ülke Türkiye. Bunu bir tespit olarak söylüyorum." dedi.