  • USD: 18,71 - 18,74
  • EURO: 19,78 - 19,82
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Putin ve Zelensky ile telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek
Ekleme: 3.01.2023 - 21:32 Güncelleme: 3.01.2023 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek
24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor.

Savaşın başından itibaren Türkiye'nin barış çabaları da artarak sürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ile Ukrayna ve Rus tahılı dünyaya ulaştırıldı.

Diğer yandan Türkiye iki ülke arasındaki barış müzakerelerine de Antalya'da ev sahipliği yapmıştı.

Erdoğan, Putin ve Zelensky ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşeceğini duyurdu.

Kalın, "İki tarafla da yoğun diplomasiyi sürdürmeye devam ediyoruz. Muhataplar ile görüşmeler devam ediyor. Bunu yapabilen tek ülke Türkiye. Bunu bir tespit olarak söylüyorum." dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelensky'le görüşecek
Sinan Ateş cinayetinde 3 kişi tutuklandı
Diyanet'ten 2023 hac kaydı tarihiyle ilgili açıklama
Yurt içi terörle mücadelede 2022 raporu
Nureddin Nebati memur ve emekliye yapılan zammı değerlendirdi
Bunlar Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj! Meral Akşener Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ile görüştü
ABD'li Bolton Erdoğan'ın izlediği dış politikadan rahatsız: Türkiye'nin NATO üyeliği tartışılmalı
Sözleşmeliye kadro! Detaylar belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamasında
Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapishanede yatıyor
Anlaşma imzalandı! Türkiye Bulgaristan'a doğalgaz transfer edecek
'Barış istiyoruz' diyen Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Suriye'de hedefimiz belli
Demirtaş'tan muhalefete 'bir olalım' çağrısı: Ortak aday belirlemezsek trajedi yaşanır
Enver Aysever Fırat Çakıroğlu için geçtiğimiz yıl paylaşımda bulunmayan Mansur Yavaş'a sordu: Bu nasıl ülkücülük?
Bakan Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama
Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor
Yunanistan'dan Kıbrıs provokasyonu: Haritadaki KKTC bölgesini kanlı biçimde resmettiler
İstanbul'u kana bulayacaktı: Terör saldırısı hazırlığındaki yabancı uyruklu DEAŞ'lı terörist yakalandı
En düşük emekli maaşı için yüzde 54 formülü: İşte emeklilik maaşı hesaplama tabloları!
Enflasyon oranı açıklandı! Aralık 2022 Enflasyon oranı ile TÜFE ne kadar oldu?
HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama: Askeri operasyonların olmadığı bir yıl diliyorum
Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutukluluğuna itiraz etti

Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutukluluğuna itiraz etti

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Manisa'da 38 yılda 3 eşini öldürmüştü! Cani kocayı kızı ele verdi: İşte tüyler ürperten cinayetin detayları...

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Adalet Bakanlığı yayımladı! Hasta hükümlüler için genelge

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Gizli geçit bulundu: Herkes sonunun nereye çıkacağını merak ediyor

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Türkiye'de nadir görülüyor: Selde ortaya çıktı ekipler harekete geçti

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat

Meteoroloji'den İstanbul dahil 8 kent için alarm! Perşembe gününe kadar dikkat