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Aydın'daki patlama faciasında ölü sayısı 8 oldu

Nazilli'de bir restoranda 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı patlamada ağır yaralanan Cennet Yeldi, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Ekleme: 3.01.2023 - 20:31 Güncelleme: 3.01.2023 - 20:45 / Editör: Ozge Selin
Aydın'daki patlama faciasında ölü sayısı 8 olduAydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan felakette yeni gelişmeler yaşanıyor.

Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki restoranda 7 kişi hayatını kaybetti 5 kişi ise yaralandı.

4 gün sonra hayatını kaybetti
İHA'nın haberine göre restorandaki patlama ve sonrasında çıkan yangınla ilgili ihmaller zinciri araştırılmaya devam ederken, olayda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Cennet Yeldi (24), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Felaketten kaçış anı kameralara yansımıştı
Olay anında klima motorunun olduğu pencereden son anda dışarı çıkmayı başaran ancak ağır yaralanan Cennet Yeldi, sevk edildiği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

7 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrasında ölü sayısı 8'e yükseldi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçemizde yaşanan patlama sonrası vücudunda yanıklar oluşan ve tedavi amacıyla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Cennet Yeldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak patlamada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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