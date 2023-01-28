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Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı: Dışişleri Bakanlığı duyuru yaptı

Türkiye'ye karşı algı operasyonuna imza atıp, terör saldırısı uyarısı yapan ABD'ye, Dışişleri Bakanlığı tarafından uyarı misillemesi geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşların ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı tedbirli olması istendi. Bakanlık, Avrupa Ülkeleri için de seyahat uyarısında bulundu.

Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı: Dışişleri Bakanlığı duyuru yaptı
Ekleme: 28.01.2023 - 23:24 Güncelleme: 28.01.2023 - 23:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den ABD ve Avrupa ülkeleri için seyahat uyarısı: Dışişleri Bakanlığı duyuru yaptı
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye seyahat etmeyi planlayan vatandaşların ülke genelinde yaşanan şiddet olaylarından dolayı tedbirli olması istendi.

Dışişleri'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Tyre Nichols isimli bir kişinin ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde polis şiddetine maruz kaldıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine ABD çapında protestolar gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan, son dönemde ABD genelinde yabancı karşıtı ve ırkçı nitelikte sözlü ve fiziksel saldırılar yaşandığı da müşahede edilmektedir.
Yaşanan protestolar uyarınca, ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaştığı bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşısında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ABD güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ABD'deki Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. ABD'de yaşayan veya bu ülkeye seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.

AVRUPA ÜLKELERİ İÇİN SEYAHAT UYARISI

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Ülkeleri için seyahat uyarısında bulundu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Son dönemde bazı Avrupa ülkelerinde İslam karşıtı, yabancı düşmanı ve ırkçı nitelikteki eylemlerde, keza terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda gösterilerinde artış meydana geldiği görülmektedir. Avrupa'da dini hoşgörüsüzlük ve nefretin eriştiği tehlikeli boyutları yansıtan bu gelişmeler, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyeyi de açıkça ortaya koymaktadır.

Bu tarz eylemlerin vuku bulduğu ülkelerde yaşayan veya bu ülkelere seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın tedbirli olmalarında, gösterilerin yoğunlaşabileceği bölgelerden uzak durmalarında, olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı tacizler ve saldırılar karşında soğukkanlı davranarak yerel güvenlik güçlerine başvurmalarında, ayrıca, yerel basın-yayın kuruluşlarını yakından izlemelerinde ve ilgili ülkelerin güvenlik güçleri ile Bakanlığımız, bulunulan ülkelerdeki Büyükelçiliklerimiz ve Başkonsolosluklarımızın yapabilecekleri ilave uyarı ve duyuruları takip etmelerinde özellikle fayda görülmektedir. Avrupa'da yaşayan veya Avrupa ülkelerine seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde, aşağıda irtibat bilgisi sunulan Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne başvurmaları mümkündür.
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