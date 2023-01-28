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Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

6 benzemez partinin kurduğu ittifaka masa altından gizlice dahil olan HDP'nin, siyasi rolü artık aleni hale gelmeye başladı. Masanın ortakları tarafından sonsuz kredi açılan HDP, yerel yönetimlerde CHP ile güçlü bağlantı sağlamış durumda. Çok sayıda örgüt üyesi ve sempatizanının kadrolaştığı CHP belediyelerinde, başkanlar HDP ile doğrudan temasa başladı. İki partinin ortaklığı İzmir BB Başkanı Tunç Soyer ve HDP'nin üst düzey yöneticilerinin aleni görüşmesinde bir kez daha tescillendi.

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Ekleme: 28.01.2023 - 11:58 Güncelleme: 28.01.2023 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme
Yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı ve 6'lı masanın gizli ortağı HDP ile CHP arasındaki kirli ittifak, İzmir'de bir kez daha deşifre oldu.

AĞABEYİ SİNCAR'DA YAKALANDI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Parım ve HDP 27. Dönem Batman milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ile Egemenlik Evindeki makamında bir saate yakın süre gizlice görüştü.

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

Basına haber verilmeden, sessiz sedasız gerçekleşen görüşme deşifre oldu. Yunus Parım'ın ağabeyi İbrahim Parım, Şubat 2021'de MİT tarafından Irak'ın Sincar Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyesi olmaktan tutuklanmıştı.

'TEK MUHATAP İMRALI'DIR'
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan HDP kapatma davasında siyasi yasaklılar listesinde de adı bulunan Parım, katıldığı HDP Elazığ 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada da 'Tek muhatap İmralı'dır' demiş ardından da terörist elebaşı Öcalan için 'Sayın' ifadesini kullanmıştı.

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

Soyer'in Parım ve Tiryaki ile yaklaşmakta olan genel seçim öncesi kafa kafaya verip görüşmesi 'Acaba Soyer bu sefer hangi HDP'lileri belediyede işe alacak?' yorumlarına neden oldu.

GÖRÜŞME DEŞİFRE OLDU
Yaklaşmakta olan genel seçimler öncesi yasadışı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasındaki yakın ilişki bir kez daha deşifre oldu.

Soyer'in Çiğli Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkalığına Şef tekniker olarak transfer ettiği Mustafa Demir'in geçtiğimiz aylarda 'Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme' ile 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27,5 yıl hapsi istemiyle yargılandığı dava kapsamında tutuklanıp cezaevine konmasının yankıları sürerken bu sefer ikinci bir skandal daha patlak verdi.

GÖRÜŞME 1 SAATE YAKIN SÜRDÜ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan HDP kapatma davasında siyasi yasaklılar listesinde adı geçen HDP'nin yerel yönetimlerden sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yunus Parım, Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu'ndan Sorumlu HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 27. Dönem Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Kemeraltı'nda, Egemenlik Evindeki makamında ziyaret etti. Gözlerden uzak, sessiz sedasız gerçekleştirilen ziyaret deşifre oldu.

TERÖRİSTİN TABUTUNA OMUZ VERDİ
27. Dönem HDP Batman milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki , Feleknas Uca ile birlikte 2018'de Hakkari'de güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada ölü olarak ele getirile 'Simko Kerboran' kod adlı Devran Baysal'ın cenaze törenine katılmış teröristin tabutunu omuzunda taşımıştı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı da Tiryaki ve Uca hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan soruşturma başlatmıştı.

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

MİT OPERASYONU İLE YAKALANDI
Parım ise katıldığı HDP Elazığ 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada 'Tek muhatap İmralı'dır' demiş ardından da terörist elebaşı Öcalan için 'Sayın' ifadesini kullanmıştı.

Parım'ın ağabeyi 'Laşer' kod adlı İbrahim Parım ise 10 Şubat 2021'de MİT tarafından Irak'ın Sincar Bölgesine gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soyer'in Parım ve Tiryaki ile bir araya gelip görüşmesi kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu.

Tunç Soyer'in bitmek bilmeyen HDP aşkı: Makamda aleni görüşme

ÇOK SAYIDA HDP'LİYİ İŞE ALDI
31 Mart yerel seçimlerinde HDP, İzmir'de belediye başkan adayı göstermeyerek Tunç Soyer'e açık destek vermişti. Soyer de göreve geldikten sonra belediyenin kapılarını HDP'lilere ardına kadar açmış, çok sayıda HDP'liyi işe almıştı. Soyer'in HDP'lileri belediyenin çeşitli birimlerinde işe alması o süreçte 'Soyer HDP'ye diyet ödüyor' olarak yorumlanmıştı.
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