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İstanbul’da dost kazığı! Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı .

İstanbul'da ilginç bir olay meydana geldi. Yağmur N., yakın arkadaşı Cansu K.'dan rica ederek kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyledi. Ancak ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi. Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı. Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., "Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var.” dedi.

Ekleme: 28.01.2023 - 12:33 Güncelleme: 28.01.2023 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da dost kazığı! Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı .İstanbul'da yaşayan Cansu K. 2019 yılında yakın arkadaşı Yağmur N.'nin talebi üzerine bir telefon operatörünün Çengelköy'de bulunan şubesinden hat aldı ve arkadaşının kullanması için kendisine verdi.

Arkadaşının kendisi adına aldığı hattı bir süre kullanıp kapatacağını söyleyen Yağmur N. ne hattı kapattı, ne de yıllarca faturalarını ödedi. Dahası telefon operatörünün mobil uygulaması üzerinden alışverişler yapıp telefon bile aldı.

İstanbul’da dost kazığı! Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı .

'BİNLERCE LİRA BORCUM OLDU'

Neye uğradığını şaşıran ve yakın arkadaşından aldığı darbeyle savcılığa başvuran Cansu K., 'Ödemediği borçlar adıma kayıtlı hat üzerine yansıtılmış. Şu an binlerce lira borcum var. Parayı talep ettiğimde küfredip hakarete başvurdu. Faturaları ödememekle tehdit etti' diyerek şikayetçi oldu.

Şüpheli Yağmur N. ise telefon faturalarını kendisinin ödediğini söyleyerek, 'Hat üzerinden telefon alma konusunda Cansu'nun rızası vardı. Ödemesini kendisine nakit yaptım. Başka konular nedeniyle tartışmıştık' dedi ve iddiaları reddetti.

'Güveni kötüye kullanma' suçundan soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suç unsurlarının oluşmadığını belirtti. Savcılık, 'güven' vurgusu yaparak, Cansu K.'nin kendi adına hat alıp arkadaşına kendi rızasıyla verdiğini kaydetti.

Sabah'ın haberine göre, takipsizlik kararı veren savcılık, müştekinin uğramış olduğu zarar nedeniyle hukuk mahkemelerine müracaat edebileceğini hatırlatarak savcılıkça bir işlem yapılamayacağını ifade etti.

İstanbul’da dost kazığı! Arkadaşına hayatının şokunu yaşattı .

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