Alkollü taksi şoförü kaza yaptı, 1 ölü 4 yaralı

Düzce’de alkollü olan taksi şoförü başka bir otomobile çarptı. İki araç köprüden menfeze düşerken, kazada Zakire Durmaz öldü, 4 kişi de yaralandı.

Düzce Kalıcı Konutlar bağlantı yolunda saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, Ahmet Kurt'un makas attığı taksi, Muhammed Sargın yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki araç köprüden düştü. Kazada, taksi şoförü Ahmet Kurt ile otomobil sürücüsü Muhammed Sargı ve yanındaki Şakir Tütüncü, Zakire Durmaz ve Şevval Canpolat yaralandı.Yaralı 5 kişi çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Zakire Durmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alıp, hastaneye gelen Zakire Durmaz'ın yakınları sinir krizi geçirdi.Kaza sonrası yapılan muayenede taksi şoförü Ahmet Kurt, 2.83 promil alkollü çıktı.