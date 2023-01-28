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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Rasmus Paludan isimli şahsın, İsveç'te polis korumasında alçakça Kur'an-ı Kerim'i yakmasına tepki gösterdi. Bozdağ, İslamofobi söylemini kabul etmediğini, bunun İslam düşmanlığı olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Ekleme: 28.01.2023 - 12:12 Güncelleme: 28.01.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan İsveç'teki alçak provokasyona sert tepki: İslam düşmanlığının somut göstergesi
Rasmus Paludan isimli şahıs İsveç ve Danimarka'da alçakça Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bu alçak eylem sırasında polisler Rasmus Paludan'a kalkan oldu. Yaşananlara Türkiye'den tepki yağdı. Son tepki Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, 'İfade Özgürlüğü' denilerek izin verilen olaya ateş püskürdü.

Bozdağ, Avrupa'da yaşananlara İslamofobi dendiğini hatırlatarak, bu söylemi kabul etmediğini belirtti. Bozdağ, 'Bu İslamofobi falan değil. İslam düşmanlığıdır.' dedi.
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