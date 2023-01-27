Selin Ciğerci evlat edindi iddiasına soruşturma başlatıldı

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, geçtiğimiz aylarda 2'nci kez boşanmıştı.İki isim de yeni bir aşka yelken açtıklarını duyururken, yaptıkları son paylaşımlarla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdular.İlk olarak eski futbolcu Çıra, bir bebekle fotoğrafını yayınlayarak, baba olduğunu açıklamıştı.Ardından Selin Ciğerci de taşıyıcı anne yoluyla evlat sahibi olduğunu paylaşmıştı.Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.Bakanlık, konuya ilişkin açıklama yaparken iddiaları da yalandı. Açıklamada, Selin Ciğerci'nin evlat edindiğine ilişkin haberlerle ilgili inceleme başlatıldığı vurgulandı.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Haberde ismi geçen Selin Ciğerci ve eski eşi Gökhan Çıra tarafından Bakanlığımıza evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvuru yapılmamıştır. Cumhuriyet Başsavcılığına, habere konu iddiaların araştırılması, olayın tarafı olabilecek ilgililer hakkında adli soruşturma ve çocukla ilgili sosyal inceleme yapılması adına gerekli tüm tedbirlerin alınması için başvuruda bulunulmuştur.