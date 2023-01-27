Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı yakalandı!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.Bu kapsamda ekipler, kentte belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.Operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.