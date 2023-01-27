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Fırat Çakıroğlu cinayetinde ikinci sanığa ağırlaştırılmış müebbet

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Tarih bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili açılan davada yargılanan ikinci sanık Cihat Babatonguz (32) ‘Kasten öldürmeye yardım' ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapse çarptırıldı. Sanık Babatonguz’un tutuklanmasına karar verildi.

Ekleme: 27.01.2023 - 14:09 Güncelleme: 27.01.2023 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Fırat Çakıroğlu cinayetinde ikinci sanığa ağırlaştırılmış müebbetEge Üniversitesi'nde 2015 yılının şubat ayında ülkücü öğrenciler ile savcılık iddianamesinde 'PKK/KCK gençlik örgütlenmesi YDG-H Yurtsever (Devrimci Gençlik-Hareketi) üyeleri' olduğu belirtilen diğer öğrenci grubu arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Terör örgütü üyeliği' suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozularak Semo'ya bu kez 'Terör örgütü üyeliği suçu yerine 'Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak' suçundan ceza verildi. Semo'ya yerel mahkemenin verdiği 15 yıl hapis cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi.

KATİLİ CESARETLENDİRMİŞ

İfade ve deliller ışığında Çakıroğlu'nun avukatları, olay sırasında Cihat Babatonguz'un da Nurullah Semo'nun yanında olduğu gerekçesiyle mahkemeye müracaatta bulundu. Avukatların talebini haklı bulan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Babatonguz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Babatonguz hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Babatonguz'un olay sırasında kavganın yaşandığı Ege Kafe'nin mutfak bölümünde olduğu belirtildi. Mutfağa önce giren Nurullah Semo'nun dolapların arasına saklandığı, Cihan Babatonguz'un ise kenara yaslanıp dikilmeye başladığı, bu sırada arkadan gelen kalabalık grup içerisinde Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun da yer aldığı iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Çakıroğlu'nun, mutfakta karşılaştığı Nurullah Semo'nun bıçak darbeleriyle yaralandığı belirtildi. İddianamede, olay sırasında, Cihat Babatonguz hakkında mahkumiyet hükmü tesis edilmiş olan Nurullah Semo'nun yanında durduğu ve kendisinden fiziksel olarak güçlü ve daha iri olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na yönelik eylemini gerçekleştirmesi açısından Nurullah Semo'yu cesaretlendirip, olayı kolaylaştırdığı ifade edildi. Babatonguz'un böylece üzerine atılı örgüt adına öldürme eylemine iştirak suçunu işlediğinin tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı da iddianamede vurgulandı. Öldürülen Çakıroğlu'nun ailesinin avukatı Hakan Doğru, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu dilekçesi vererek Cihat Babatonguz hakkında 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçundan' da dava açılması ve mevcut davayla birleştirilmesi talebinde bulundu. Mahkeme talebi kabul etti, her iki dosya birleştirildi.

Fırat Çakıroğlu cinayetinde ikinci sanığa ağırlaştırılmış müebbet

(Cihat Babatonguz)

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

Tutuksuz sanık Cihat Babatonguz'un yargılanmasına bugün devam edildi. İzmir 18'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında ikinci sanık Cihat Babatonguz (32) 'Kasten öldürmeye yardım' ve 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapse çarptırıldı. Sanık Babatonguz'un tutuklanmasına karar verildi.
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