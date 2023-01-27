6'lı masayı fena tiye aldılar!

Dün 11. toplantısını yapan 6'lı masa, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi tarafından fena tiye alındı. Ortak bildiride cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişare kararı aldıklarını belirten altılı masa için, "Ey aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşeti atıldı.