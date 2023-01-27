6'lı masayı fena tiye aldılar!
Dün 11. toplantısını yapan 6'lı masa, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Sözcü gazetesi tarafından fena tiye alındı. Ortak bildiride cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişare kararı aldıklarını belirten altılı masa için, "Ey aday! Geldiysen 6 kez masaya vur" manşeti atıldı.
6'lı masada kaos sürüyor. 11. toplantısının ardından yayınladıkları ortak bildiride cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişare kararı aldıklarını açıklayan muhalif, Sözcü gazetesi tarafından bile tiye alındı.
'EY ADAY! GELDİYSEN 6 KEZ MASAYA VUR'
CHP'ye yakın Sözcü gazetesi bugünkü yayınında altılı masayı tiye alarak, 'EYY aday! Geldiysen 6 kez masaya vur' ifadelerini kullandı.
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