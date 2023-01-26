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YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu

YSK'nın yeni başkanlığına Ahmet Yener seçildi.

Ekleme: 26.01.2023 - 15:44 Güncelleme: 26.01.2023 - 15:59 / Editör: Ozge Selin
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Yüksek Seçim Kurulu'nda aralarında Başkan Muharrem Akkaya ile başkanvekili Erhan Çiftçi'nin de bulunduğu 5 üyenin görev süresi 24 Ocak'ta sona erdi.

Bu üyelerin yerine yapılan seçimlerle Yargıtay kontenjanından 3, Danıştay kontenjanından 2 kişi belirlendi.

Serdar Mutta, Talip Bakır, Feyzi Eroğlu, Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nın yeni üyeleri olarak seçildi.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapıldı.

Başkan ve başkanvekili seçildi
Gizli oyla yapılan seçimde en çok oyu alan Ahmet Yener yeni başkan oldu, başkanvekili ise Ekrem Özübek oldu.

Bu kadro 14 Mayıs seçimlerini yönetecek.

Ahmet Yener kimdir?
13. 04. 1966 tarihinde Beypazarı'nda doğmuştur. Ankara İmam Hatip Lisesini bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara'da kısa dönem olarak yapmıştır. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.


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