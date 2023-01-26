SGK binalarında borçlanma başvurusu yoğunluğu yaşandı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme belli olmuş, 9 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olanlar için yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın kapıları açılmıştı.Hatta emekli olacakların kıdem tazminatları için işletmelere krediler açıldı; bu alınacak kredilerle verilecek tazminatların direkt emeklilerin hesaplarına yatırılması planlandı.Şimdi Meclis'te olan uygulamanın hesaplamaları yapılıyor.Şubat'ta yasalaşarak Mart ayında maaş ödemelerinin yatırılması beklenirken, emekli adayları ise eksik prim günlerini tamamlamaya çalışıyor..Primi eksik olanlar, yasa çıkmadan SGK müdürlüklerine koşuyor..Doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin borç tutarları dosya haline getirilip, başvuru servisine yönlendiriliyor.SGK çalışanları, başvuruları incelemek için yoğun bir mesai harcarken, vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturuyor..