  • USD: 18,79 - 18,82
  • EURO: 20,49 - 20,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

SGK binalarında borçlanma başvurusu yoğunluğu yaşandı...

EYT'liler yasanın çıkmasını beklerken, eksik günlerini tamamlamak isteyenler ise borçlanma başvurusu yapmak için SGK merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor..

Ekleme: 26.01.2023 - 20:10 Güncelleme: 26.01.2023 - 20:20 / Editör: Ozge Selin
SGK binalarında borçlanma başvurusu yoğunluğu yaşandı...Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme belli olmuş, 9 Eylül 1999 tarihinden önce emekli olanlar için yaş şartı aranmaksızın emekli olmanın kapıları açılmıştı.

Hatta emekli olacakların kıdem tazminatları için işletmelere krediler açıldı; bu alınacak kredilerle verilecek tazminatların direkt emeklilerin hesaplarına yatırılması planlandı.

SGK binalarında borçlanma başvurusu yoğunluğu yaşandı...

Şimdi Meclis'te olan uygulamanın hesaplamaları yapılıyor.

Şubat'ta yasalaşarak Mart ayında maaş ödemelerinin yatırılması beklenirken, emekli adayları ise eksik prim günlerini tamamlamaya çalışıyor..

SGK binalarında borçlanma başvurusu yoğunluğu yaşandı...

SGK'da borçlanma yoğunluğu

Primi eksik olanlar, yasa çıkmadan SGK müdürlüklerine koşuyor..

Doğum ve askerlik borçlanması yapmak isteyenlerin borç tutarları dosya haline getirilip, başvuru servisine yönlendiriliyor.

SGK çalışanları, başvuruları incelemek için yoğun bir mesai harcarken, vatandaşlar da uzun kuyruklar oluşturuyor..
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Altılı masanın dokuz saatlik toplantısından yine aday çıkmadı...
Vedat Bilgin: EYT'de ilk maaş Mart'ta...
ABD Wagner'i 'uluslararası suç örgütü' ilan etti...
Ticaret alanında yeni düzenlemeler: Teklif TBMM'de kabul edildi
İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit...
İmamoğlu'na protesto şoku: 17 bin ailenin yuvasını yıktın bu mu sizin adaletiniz?
İYİ Partili Cihan Paçacı istifa etti! Kılıçdaroğlu'nun adyalığını açık açık reddetmişti
YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener oldu
Bekir Bozdağ: Kılıçdaroğlu seçim yenilgisine şimdiden kılıf arıyor
İYİ Partili Paçacı'nın açıklamasına CHP'li Yarkadaş tepki gösterdi: Umutları tüketiyor
Halk TV'de 'Kılıçdaroğlu' operasyonu! 48 saatte fişlerini çektiler! 2 gazeteci ile yollar ayrıldı
Elektrik fiyatları düşecek! EPDK Başkanı açıkladı
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e tepki: Bu provokasyonlardan vazgeçin
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Hakkımızda üretilen ahlak dışı iftiralarla nefret suçu işlenmektedir
Fransa'da reform krizi: Grev çağrısı yapıldı yüzlerce kişi hükümete karşı ayaklandı
Gazeteci Latif Şimşek'i darbeden sanığa 3 yıla kadar hapis istemi
6'lı masada liderlerin yemek keyfi
Eski Hakkari Belediye Başkanı HDP’li Cihan Karaman’a 10,5 yıl hapis cezası
AK Parti'den Batı medyasının kara propagandasına sert tepki: Milletimiz tarihin en büyük dersini verecek
PKK/YPG, Suriye'ye ait petrolü pazarlıyor
26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

26 Ocak 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı:

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

İstanbul'da taksilerde yeni dönem! Artık tepe lambasında taksi yazmayacak

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Bahçesindeki parlayan cisimden tarih çıktı!

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Kalenin altından gizli sığınak çıktı: Ankara'da bulundu bu zamana kadar kimse fark etmedi

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek

Duyuru yaptılar: Tarihin en yakın asteroidi Dünya'nın yakınından geçecek