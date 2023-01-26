PKK/YPG, Suriye'ye ait petrolü pazarlıyor

Suriye'de Fırat nehrinin doğusunda yer alan petrol sahaları üzerindeki işgalini sürdüren PKK/YPG, Rumeylan ve Deyrizor'daki petrolü çeşitli ülkelerdeki yabancı şirketlere satmaya çalışıyor. PKK'lı teröristlerin yöneticilik yaptığı şirketler, Suriye'deki petrol sahalarını işgal ederken, PKK/YPG'ye bağlı olan Cezire Petrol Şirketi, PKK/YPG'ye gelir sağlamak için Suriye'deki petrolü satıyor. Terör örgütünün olduğu bölgelerde petrol arama ve üretim işlerini yürüten çok sayıda şirket de Cezire Petrol Şirketi'ne bağlı bulunuyor.Suriye'deki petrol ticareti, daha önce Irak'ta faaliyet göstermiş PKK'lılar tarafından yürütülüyor. Eski PYD Eş Başkanı Şahoz Hasan'ın Cezire Petrol Şirketi'nin yöneticisi olduğu, çeşitli ülkelerdeki firmalarla Suriye'deki petrolün pazarlanması için görüşmeler yaptığı belirtiliyor. Şirketin yöneticisi Şahoz Hasan'ın, Suriye'deki birçok PYD/YPG sorumlusu gibi geçmişte Irak'ta faaliyet gösterdiği biliniyor.1994'te PKK'ya katılan ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet yürüten Şahoz Hasan, 2011'de Suriye savaşının başlamasıyla birlikte PKK'ın Suriye kolu PYD/YPG'de faaliyet göstermeye başladı. Şahoz Hasan, 2017'de PYD sorumluluğuna getirildi ve 2020'ye kadar görevini sürdürdü. Ardından Suriye'deki petrol ve doğal gazı pazarlayarak terör örgütü PKK/YPG'ye para kazandırmak için çalışmalar yürüttü.Esed Rejimi Dışişleri Bakanlığı da geçtiğimiz Aralık ayında BM Güvenlik Konseyi'ne gönderdiği mektupta ABD'yi ve isim vermeden PKK/YPG'yi Suriye'nin petrol ve doğal gazını “çalmakla” itham etmişti. Uzmanlar, ABD'nin de desteğiyle Suriye'de faaliyet yürüten PKK/YPG'nin, kurduğu şirketler aracılığıyla petrol ticareti yaparak uzun vadede bölgede kalıcı hale gelebilmek için terör örgütünü finanse etmeyi amaçladığını değerlendiriyor.