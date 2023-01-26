Ordu'da 3 zehir taciri yakalandı

Ünye ilçesindeki araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu ele geçirilirken, soruşturma kapsamında yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye'de uyuşturucu ticareti yapan kişileri belirledi.Yürütülen çalışmalar sonucunda araç içerisinde arama gerçekleştirildi.Arama sonucunda araçtan 2 parça halinde toplam 102,5 gram eroin, yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.M, B.H. ve S.K. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.