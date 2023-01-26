Ordu'da 3 zehir taciri yakalandı
Ünye ilçesindeki araçta yapılan arama sonucunda uyuşturucu ele geçirilirken, soruşturma kapsamında yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.
Türkiye genelinde uyuşturucu ile mücadele son sürat devam ediyor.
Ordu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ünye'de uyuşturucu ticareti yapan kişileri belirledi.
Yürütülen çalışmalar sonucunda araç içerisinde arama gerçekleştirildi.
Arama sonucunda araçtan 2 parça halinde toplam 102,5 gram eroin, yarım kilo skunk maddesi ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.M, B.H. ve S.K. isimli şahıslar hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
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