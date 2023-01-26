Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi
Mardin Havalimanı'nın adının, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Mardin Havalimanı'nın adı, 'Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı' olarak değiştirildi.
Havalimanına ilişkin isim değişikliğini Başkan Erdoğan Mardin'deki toplu açılış töreninde açıklamıştı.
1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı.
Sancar, 'Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı' olmuştu.
Havalimanına ilişkin isim değişikliğini Başkan Erdoğan Mardin'deki toplu açılış töreninde açıklamıştı.
1901'den bu yana her yıl kimya alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere verilen Nobel Kimya Ödülü'nü 2015'te Türk bilim insanı Aziz Sancar kazanmıştı.
Sancar, 'Nobel Ödülü kazanan ilk Türk bilim insanı' olmuştu.
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