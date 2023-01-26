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İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit...

Son günlerde tepkilerin odağında olan Danimarkalı siyasetçi Paludan, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, yarın Danimarka'da yeniden kitap yakacağını açıkladı.

Ekleme: 26.01.2023 - 19:22 Güncelleme: 26.01.2023 - 19:23 / Editör: Ozge Selin
İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit...
Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, tehditlerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de Müslümanların yoğun olduğu bölgede Kur'an-ı Kerim'i yakan Paludan, geçtiğimiz günlerde yeni bir skandala imza attı.

Yeniden İslam'ı hedef alan Paludan, yere attığı kutsal kitabı daha sonra yaktı.

Yeniden tehdit etti
Provokasyon görüntülerine bir yenisini daha ekleyen Paludan'a yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor.

5 gün önce gerçekleştirilen olayın ardından sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yaparak tehditlerde bulunan Rasmus Paludan, bu kez zaman ve mekanı belirterek yeni planını açıkladı.

İslam düşmanı Rasmus Paludan'dan yeni tehdit...

'Bir kibrit ve kitap getireceğim'
Videolu paylaşım yapan Paludan, şu ifadeleri kullandı:

Cuma günü, yarın 12.30'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Dortheavej'de protesto gösterisi düzenleyeceğim. Hristiyan bir ülke olan Danimarka'da yaşayan bir Hristiyan olarak belirli dinler hakkındaki görüşlerimi göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bir kibrit ve kitap getireceğim.

Paludan'ın bu açıklaması, bir kez daha İslam düşmanı eylemde bulunacağına ilişkin yorum ve tepkileri de beraberinde getirdi.

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